TransferTalk | Venema vertrekt naar Frankrijk, Chelsea activeert clausule Palace-aanvaller

Er zijn deze zomer maar weinig clubs zo actief op de transfermarkt als Chelsea. Een hele rits spelers vertrok, maar Mauricio Pochettino heeft zijn selectie alweer stevig aangevuld. De volgende versterking moet Michael Olise worden van Crystal Palace. The Blues zouden de vertrekclausule van ongeveer 40 miljoen euro hebben getriggerd, waardoor de 21-jarige aanvaller nu vrij is om te praten met de club. Voorlopig staat Olise, die vorig jaar elf assists gaf en twee doelpunten maakte in dertien Premier League-wedstrijden, wel nog aan de kant met een hamstringblessure.

Arsenal zocht een extra doelman na het vertrek van Matt Turner naar Nottingham Forest en The Gunners hebben die nu binnen. Vorig jaar stond Raya in alle competitiewedstrijden in de Premier League onder de lat in Brentford, waar Flekken zijn plek overgenomen heeft.

Tim Krul keert terug in de Premier League. De 35-jarige doelman staat volgens Engelse media en transferexpert Fabrizio Romano op het punt om te tekenen bij promovendus Luton Town. Krul staat momenteel nog onder contract bij Norwich City , maar in de Championship komt hij niet aan spelen toe. Eerder keepte hij onder meer voor Newcastle United, AZ en Ajax.

VVV verkoopt Venema voor 'mooi bedrag' aan Fransen

VVV-Venlo heeft aanvaller Nick Venema voor een 'mooi bedrag' aan de Franse Ligue 2-club Valenciennes FC verkocht. De club uit de Keuken Kampioen Divisie wilde de 24-jarige spits graag behouden, maar kreeg naar eigen zeggen 'een aanbod waar we simpelweg geen nee tegen kunnen zeggen'. Venema had nog een contract voor twee jaar in Venlo.

,,Na Ennio van der Gouw verkopen we opnieuw voor een mooi bedrag een speler die we een jaar geleden transfervrij binnen hebben gehaald", reageert interim-technisch manager Marc van Hintum. ,,Dus ondanks dat het jammer is om afscheid te nemen van Nick is dit een hele mooie transfer voor hem en voor de club." Doelman Van der Gouw vertrok vorige maand naar Zulte Waregem.

VVV huurde Venema eerst een halfjaar van FC Utrecht en nam hem een jaar geleden definitief over. In 58 wedstrijden voor de Limburgers scoorde de spits 21 keer. ,,Ik ben blij dat ik een transfer kan maken naar een grote competitie in een groot voetballand", zegt Venema zelf over het ondertekenen van een contract voor drie jaar op het tweede niveau van Frankrijk.