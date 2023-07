TransferTalk | Tonny Vilhena duikt op in Griekenland, Kasper Dolberg voor 5 miljoen naar Anderlecht

Internazionale heeft voetballer Francesco Acerbi overgenomen van Lazio. De club uit Milaan huurde de 35-jarige verdediger afgelopen seizoen al van de club uit Rome en heeft de optie om de mandekker over te nemen gelicht. Afgelopen seizoen speelde de verdediger 49 wedstrijden voor Inter. Hij stond in de basis in de finale van de Champions League, die Inter met 1-0 verloor van Manchester City.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De afgelopen twee seizoenen speelde Mulattieri op huurbasis in de Serie B voor het gedegradeerde Crotone (7 goals in 29 duels) en gepromoveerde Frosinone (10 goals in 28 duels), waarmee hij een transfer naar de Serie A verdiende.

Samuele Mulattieri maakt voor 6 miljoen euro de overstap van Inter naar Sassuolo. De 22-jarige spits uit La Spezia stond sinds 2018 onder contract bij Inter, maar maakte nooit zijn debuut voor de club uit Milaan. In het seizoen 2020/2021 werd hij verhuurd aan FC Volendam, waar hij 19 keer scoorde in 32 wedstrijden.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De 29-jarige linkspoot uit Toulon was de afgelopen vier jaar de absolute smaakmaker bij de club uit Brussel, dat hem in 2019 voor 350.000 euro overnam van Red Star FC uit Parijs. Teuma was in 164 wedstrijden goed voor 31 goals en 44 assists en groeide uit tot aanvoerder van de club waarmee hij kampioen werd op het tweede niveau en daarna twee jaar op rij direct meedeed om de titel in de Jupiler Pro League.

Teddy Teuma zet zijn loopbaan voort in de Ligue 1. De 31-voudig international van Malta tekende vandaag een vierjarig contract bij Stade de Reims, waar hij teamgenoot wordt van Azor Matusiwa, Kaj Sierhuis en Mitchell van Bergen. De nummer elf van afgelopen seizoen in Frankrijk betaalde 3,6 miljoen euro aan Royale Union Saint-Gilloise.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bij de Belgische recordkampioen hoopt Dolberg zijn plek bij de Deense nationale ploeg te heroveren. Voor de EK-kwalificatieduels in juni zat hij niet in de selectie van bondscoach Kasper Hjulmand.

Dolberg mocht vertrekken uit Zuid-Frankrijk na twee matige uitleenbeurten het voorbije seizoen. Voor de jaarwisseling kwam hij uit voor Sevilla FC, waar hij in acht wedstrijden niet wist te scoren. Daarna speelde hij bij Hoffenheim, waar hij in veertien wedstrijden twee keer trefzeker was. Nice nam de Deen in de zomer van 2019 voor zo'n 20 miljoen euro over van Ajax . In drie seizoenen kwam hij tot 24 goals en zeven assists in 85 duels voor de club aan de Côte d'Azur.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Panathinaikos werd vorig seizoen eerste in de reguliere competitie in de Griekse Super League, maar in de play-offs werd de club nog gepasseerd door AEK Athene. Panathinaikos staat op 20 landstitels, waarvan de laatste al van 2010 dateert. De grote rivaal Olympiakos staat inmiddels al op 47 landstitels, AEK Athene kwam op 13 titels.

Monza eindigde vorig seizoen, het eerste in de Serie A, als elfde. De club is eigendom van de familie van de recentelijk overleden oud-premier van Italië, Silvio Berlusconi.

Odysseus Velenas transfervrij naar PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft met Odysseus Velanas een nieuwe aanvallende middenvelder aangetrokken. De 25-jarige voetballer komt transfervrij over van NAC Breda, waar zijn contract op 1 juli was afgelopen. De geboren Griek die opgroeide in Zeist tekent in Zwolle een contract tot medio 2026.

De in Griekenland geboren Velanas speelde sinds zijn veertiende in de jeugd van FC Utrecht, waarvoor hij ook zijn debuut maakte in het betaald voetbal. De meeste wedstrijden speelde hij echter in Jong FC Utrecht. NAC nam hem in de zomer van 2021 over. In Breda speelde hij in totaal 72 wedstrijden en was 26 keer trefzeker.

,,Ody heeft al meerdere seizoenen op rij laten zien een interessante speler te zijn", zegt technisch directeur Marcel Boudesteyn van PEC. ,,In Utrecht en later in Breda heeft hij zich steeds verder ontwikkeld, waarbij de honger naar goals en assists altijd groot was. Gezien de voorbije twee jaren heeft hij laten zien klaar te lijken voor de volgende stap in zijn carrière."