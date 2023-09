TransferTalk | Terry akkoord met Al-Shabab, Ruziemakende Gray ploeggenoot van Wijnaldum

Ruziemakende Gray ploeggenoot van Wijnaldum

De transfer is voor Everton én Gray zelf een uitkomst. Volgens trainer Sean Dyche weigerde Gray te trainen "en wilde hij hier niet zijn". Eerder liet de voetballer zich ook al negatief uit over Dyche: ,,Het is zo moeilijk om voor iemand te spelen die als persoon geen respect toont", schreef hij op Instagram. Gray zegt dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk. ,,Ik was er klaar voor om dit seizoen veel te spelen, maar het voelde niet alsof dat zou gaan gebeuren", zei de 27-jarige bij zijn presentatie in Saoedi-Arabië.