TransferTalk | Pulisic definitief weg bij Chelsea, ‘oud-Vitesse-speler Openda op weg naar Leipzig’

AC Milan neemt Pulisic over van Chelsea

Christian Pulisic maar definitief de overstap van Chelsea naar AC Milan. De Amerikaanse aanvaller tekende vandaag een contract tot medio 2027 met de optie voor nog een seizoen. Pulisic gaat in Milaan spelen met rugnummer 11. AC Milan betaalt naar verluidt een bedrag van zo'n twintig miljoen euro aan Chelsea.



Pulisic speelde 146 wedstrijden voor de Londenaren, waarin hij 26 doelpunten maakte en elf assists gaf. In 2021 won hij met Chelsea de Champions League. In de finale tegen Manchester City (1-0) was hij invaller. Hij maakte in 2018 de overstap van Borussia Dortmund. Pulisic speelde al 57 interlands voor de Verenigde Staten, waarin hij 23 keer scoorde.