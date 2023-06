TransferTalk | Ook Kanté zwicht voor Saoedische miljoenen, Kluivert ‘key target’ voor Bournemouth

PSV houdt gewilde Johan Bakayoko met verbeterd contract langer aan boord

PSV heeft het contract van Johan Bakayoko opengebroken en verlengd tot 2026. De 19-jarige aanvaller uit België, vorige maand nog in beeld bij Paris Saint-Germain, wordt in Eindhoven als een toptalent gezien. Zijn in Eindhoven liep tot 2025.