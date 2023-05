TransferTalk | Luciano Spalletti vertrekt bij kampioen Napoli, Bas Kuipers tot 2025 bij Go Ahead Eagles

Transfer­kam­pi­oen Benfica: ook Ajax komt niet in de buurt van deze krankzinni­ge verkoopcij­fers

Voor aanvang van het huidige seizoen kreeg Benfica al 80 miljoen euro overgemaakt van Liverpool voor de diensten van spits Darwin Núñez en deze winter is het weer raak. Vanuit Londen wordt er door Chelsea 121 miljoen euro (in delen) overgemaakt voor de Argentijnse middenvelder Enzo Fernández. Of coach Roger Schmidt er blij mee is, is de vraag, maar op de financiële afdeling van het Estádio da Luz loopt men wéér de polonaise.