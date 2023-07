TransferTalk | ‘Juventus neemt afscheid van clubicoon’, Nani gaat onder Kluivert spelen, Galatasaray huurt oud-PSV’er

Oud-PSV'er Angeliño op huurbasis naar Galatasaray

Angeliño speelt komend seizoen bij Galatasaray. De Spaanse vleugelverdediger, in het seizoen 2018/19 actief voor PSV, wordt door de Turkse topclub gehuurd van RB Leipzig. Ook is een optie tot koop bedongen. Afgelopen seizoen speelde Angeliño (26) nog op huurbasis voor Hoffenheim. Leipzig nam hem in 2020 voor zestien miljoen euro over van Manchester City. Bij die club speelde hij ook in de jeugd voordat City hem in 2019 overnam van PSV. In het seizoen 2017/18 speelde Angeliño op huurbasis voor NAC Breda.