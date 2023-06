TransferTalk | Havertz maakt gevoelige overstap in Londen, Kovacic naar City en Feyenoord laat Conteh gaan

Chelsea betaalt 121 miljoen voor Enzo Fernández en gaf in totaal 610 miljoen euro uit

De onderhandelingen hebben ruim een maand geduurd, maar Chelsea heeft Enzo Fernández dan toch nog binnen. De 22-jarige middenvelder van wereldkampioen Argentinië komt voor 121 miljoen euro over van Benfica en is daarmee een recordaankoop voor een Engelse club. Het nieuws werd pas bekendgemaakt nadat Deadline Day verstreken was, maar het papierwerk was op tijd afgerond.