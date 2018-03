Transfermarkt in Serie A sluit al op 18 augustus

In navolging van de Premier League zal ook in de Serie A de transfermarkt komend seizoen eerder sluiten. De Italiaanse clubs kunnen tot 18 augustus zaken doen. Eerst was de transferdeadline, net als in Nederland, op 31 augustus.

Er is voor 18 augustus gekozen omdat het seizoen een dag later begint. Ook in de winter is de transferdeadline naar voren geschoven: van 31 naar 19 januari. Op 20 januari wordt de competitie hervat na een winterstop van drie weken.

Nog een noviteit: in Italië wordt ook er ook gevoetbald op Tweede Kerstdag. In Premier League is spelen op Boxing Day een traditie.