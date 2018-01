Transfer gemist? Geen paniek: deze markten zijn nog langer open

De transfermarkt in Nederland en de vijf grote competities (Engeland, Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk) sluit vandaag, maar voor spelers die heel ontevreden zijn bij hun club, is er nog een ontsnappingsroute.



Zo kunnen Portugese clubs nog tot en met 2 februari shoppen. De Zwitserse transfermarkt is nog ruimer open, tot en met 15 februari. Maar zelfs later in februari zijn er nog deals mogelijk in Europa. In Rusland gaan de luiken pas op 24 februari definitief dicht. Polen heeft de laatste deadline: daar kunnen tot en met 28 februari nieuwe spelers worden vastgelegd.