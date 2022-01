Tonny Vilhena maakt overstap naar Spaanse middenmoter Espanyol

Vilhena wordt in eerste instantie gehuurd, maar Espanyol heeft een optie tot koop bedongen. Espanyol staat momenteel op de elfde plaats in La Liga, slechts zes punten achter nummer zes FC Barcelona. Vilhena kan al uitkijken naar de stadsderby tegen Barcelona op 13 februari, maar eerst speelt de ploeg van coach Vicente Moreno (47) nog tegen Cádiz, Real Betis en Athletic Bilbao.

Espanyol speelde van 1994 tot 2020 onafgebroken op het hoogste niveau in Spanje, maar eindigde anderhalf jaar geleden als laatste in La Liga. Vorig seizoen werd Espanyol kampioen in de Segunda División door Real Mallorca op doelsaldo voor te blijven.

Vilhena staat op 15 interlands, maar scoorde nog niet voor Oranje. Zijn laatste interland speelde hij op 19 november 2018, toen Oranje in de Nations League nog met 2-2 gelijkspeelde in Duitsland.

De linksbenige middenvelder speelde sinds zijn achtste in de jeugdopleiding van Feyenoord, waar hij uiteindelijk tot 258 duels in de hoofdmacht kwam. Daarin was hij goed voor 41 doelpunten en 29 assists. In de zomer van 2019 werd Vilhena voor 9 miljoen euro verkocht aan FK Krasnodar.

Daar was hij de afgelopen tweeënhalf jaar goed voor negen goals en acht assists in 79 wedstrijden. In zijn eerste twee seizoenen in Rusland speelde Krasnodar nog in de Champions League en Europa League, maar na de teleurstellende tiende plaats van vorig seizoen moest de club het dit seizoen zonder Europees voetbal doen.

