Telstar shopt bij Chelsea en Southampton, Barça belt met Overmars

West Ham strikt Felipe Anderson

Volgens West Ham is Anderson zijn geld meer dan waard. ,,Wij denken dat we een van de grootste talenten van Europa binnen hebben gehaald", stelt technisch directeur Mario Husillos van de Premier League-club.

Telstar huurt spits van Soton en middenvelder van Chelsea

Telstar, uitkomend in de Keuken Kampioen Divisie, heeft zich versterkt met een spits van Southampton (Ryan Seager) en een middenvelder van Chelsea (Kyle Scott). Beiden maken per direct deel uit van de selectie van de club uit IJmuiden. Seager (23) maakte al in 2015 zijn debuut bij Soton, maar kende veel teegnslag door blessures. Scott (20), een speler met Amerikaanse roots, maakte afgelopen seizoen zijn debuut bij Chelsea in de FA Cup. Scott was twee jaar geleden ook al even op proef bij Willem II.