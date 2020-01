Spaanse media: Xavi moet vandaag besluiten of hij per direct terugkeert bij Barça

Hoewel FC Barcelona met Valverde aan het roer twee jaar op rij de landstitel veroverde, is het krediet van de 55-jarige oefenmeester op. De druppel was de uitschakeling in de Super Cup zondag. Barça gaf tijdens de halve finale - gespeeld in Saudi-Arabië - in de slotfase een voorsprong uit handen tegen Atlético Madrid (2-3). Na de debacles in de Champions League vorig jaar tegen Liverpool en in 2018 tegen AS Roma is het geduld van de clubleiding nu echt op. De zogeheten Jeddah-crisis zou niet op te lossen zijn.



Xavi moet Valverde derhalve per direct vervangen, beweren de grote Spaanse kranten. Een contract voor tweeënhalf jaar ligt voor hem klaar. De oud-middenvelder is momenteel nog coach van het Qatarese Al Sadd. Die club bevestigde gisteren dat er gesprekken op gang zijn gekomen. ,,Ja, er zijn onderhandelingen gaande tussen FC Barcelona en Xavi”, stelde de technisch directeur van Al Sadd. ,,We wensen hem veel succes, waar hij ook heen gaat.”