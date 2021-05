Solskjaer wil Pogba en Cavani in Manchester houden

PSV heeft persoon­lijk akkoord met Drommel, transfer lijkt aanstaande

12 maart PSV heeft een persoonlijk akkoord bereikt met keeper Joël Drommel over een langjarig contract na dit seizoen in Eindhoven. De goalie en de club zijn eruit en als hij medisch is goedgekeurd kan de 24-jarige goalie vanaf juni aansluiten in Eindhoven.