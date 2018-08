Siem de Jong wil prijzen pakken met Sydney FC

Leeuwin op weg naar Denemarken

20 augustus FC Utrecht heeft een akkoord bereikt met een Deense club over de transfer van Ramon Leeuwin. Volgens Deense bronnen is zijn volgende werkgever Odense BK. Leeuwin is weggepromoveerd door de komst van Emil Bergström en Timo Letschert, daar waar hij toch jaren basisspeler was bij FC Utrecht.