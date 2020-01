Shoppen op de Nederlandse markt: dit gaven de buitenlandse clubs uit

Engelse voetbalclubs smijten de laatste jaren met geld. Vanaf 1 januari 2010 shopten clubs uit Engeland voor in totaal 479 miljoen euro in Nederland. Naast de transfer van Steven Bergwijn (32 miljoen euro) gaven ze voor onder anderen Davinson Sánchez (Totenham Hotspur, 40 miljoen), Memphis Depay (Manchester United, 32 miljoen) en Davy Klaassen (Everton, 27 miljoen) veel geld uit op de Nederlandse markt, volgens cijfers van Transfermarkt.

Volledig scherm Davinson Sánchez in duel met Danny Ings. © AFP

Serie A

Italië is de nummer twee op de lijst, maar de achterstand op de Engelse uitgaven is fors. Italiaanse ploegen spendeerden de afgelopen tien jaar gezamenlijk 254,2 miljoen euro voor eredivisie-spelers. Afgelopen zomer werd bijna de helft daarvan uitgegeven aan Matthijs de Ligt (Juventus, 85,5 miljoen) en Hirving Lozano (38 miljoen).

Verder pikken Spaanse (149,45 miljoen) en Duitse (140,85 miljoen) ploegen graag spelers op uit de eredivisie. Russische ploegen nemen opvallend de vijfde plaats in, mede door de transfer van Guus Til naar Spartak Moskou afgelopen zomer. Spartak betaalde 18 miljoen euro voor de middenvelder van AZ. Turkse clubs shoppen ook graag in Nederland, maar leggen nauwelijks hoge bedragen neer.

Tottenham

Door de transfer van Steven Bergwijn is Tottenham Hotspur ook direct de meest spenderende club in Nederland over de laatste tien jaar. De Engelse topclub gaf in die periode 128,7 miljoen euro uit. Naast Bergwijn hadden Davinson Sánchez (40 miljoen), Vincent Janssen (22 miljoen) en Christian Eriksen (14,15 miljoen) een flink prijskaartje.

Door aankoop Bergwijn streeft Spurs FC Barcelona voorbij. De Catalanen telden vorig jaar 75 miljoen euro neer voor Frenkie de Jong, maar wisten eerder ook goed de weg op de Nederlandse markt. Jasper Cillessen (13 miljoen), Ibrahim Afellay (3 miljoen) en Ludovit Reis (3,25 miljoen) maken het totale bedrag van 94,25 miljoen euro compleet.

Verder opvallend in de lijst zijn de Engelse middenmoters Brighton & Hove Albion en Southampton. Laatstgenoemde club haalde onder leiding van coach Ronald Koeman meerdere spelers uit de eredivisie, zoals Dusan Tadic, Graziano Pellè en Jordy Clasie. Daardoor is Southampton de achtste club op de ranglijst. Everton sluit de top tien af. Hoewel de club alleen Davy Klaassen voor 27 miljoen kocht, behoort het toch bij de tien meest spenderende clubs in de eredivisie.

Ajax

Ook Ajax zorgt ervoor dat de bankrekening van de clubs in de eredivisie de laatste jaren goed wordt gevuld. De koploper van de eredivisie gaf op Tottenham, Barcelona, Juventus en Napoli na het meest uit in de eredivisie. In totaal betaalden de Amsterdammers de afgelopen tien jaar 70,15 miljoen euro aan competitiegenoten. Hakim Ziyech was in 2016 de duurste. FC Twente ontving 11 miljoen euro voor de middenvelder.