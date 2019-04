‘Seun of God’ na vier jaar weg bij VVV-Venlo

Het contract van Seuntjens loopt af in Limburg. De Venlose eredivisionist was in eerste instantie van plan tot een overeenkomst met de aanvallende middenvelder te komen. Het zou aanvankelijk gaan om een verbintenis tot medio 2020, terwijl zijn zaakwaarnemer, Arie Treffers, inzette op een contract voor drie seizoenen. . ,,We wilden een nieuw driejarig contract voor Ralf, maar VVV ging niet verder dan twee jaar. Ook begrijpelijk, maar uiteindelijk zijn we er niet uitgekomen’’, aldus Treffers.

In 2015 streek de in Breda geboren en getogen Seuntjens neer in Venlo. Direct kroonde hij zich als spits tot topscorer van de eerste divisie (28 doelpunten). Een jaar later volgde het kampioenschap. In de eredivisie werd de aanvaller omgeschoold tot aanvallende middenvelder. Die rol bekleedt hij nog altijd in de ploeg van trainer Maurice Steijn.