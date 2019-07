Schöne staat mogelijk voor vertrek naar Genoa

Door Freek Jansen



Schöne heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2020, met een optie voor nog een seizoen. De routinier kwam op zijn zestiende naar Nederland om in de jeugdopleiding van SC Heerenveen te gaan spelen. Via omzwervingen bij De Graafschap en NEC lijfde Ajax hem in 2012 transfervrij in. Sindsdien is Schöne uitgegroeid tot een vaste kracht in het basiselftal. Met 286 officiële duels is de Deen de buitenlandse speler met de meeste wedstrijden voor Ajax in de geschiedenis van de Amsterdamse club. In die 286 wedstrijden was de Deense middenvelder goed voor 64 doelpunten en 52 assists.