Sarri: 100 miljoen voor Hazard een koopje

,,In de huidige markt is 100 miljoen pond veel te goedkoop voor een speler als Eden, maar we kunnen hem denk ik niet behouden. Als Eden een nieuwe ervaring wil, zullen we zijn beslissing moeten respecteren'', zei Sarri op Sky Sports na de 2-0-zege gisteravond op West Ham United. Hazard maakte beide treffers.



Het contract van de Belgische international bij Chelsea loopt tot de zomer van 2020, maar Real Madrid zou volgens Spaanse media 100 miljoen pond willen betalen. Sportkrant Marca wist al te berichten dat club en speler bijna akkoord zijn. Het is geen geheim dat Hazard graag wil voetballen onder zijn idool Zinédine Zidane, de Fransman die onlangs terugkeerde als coach van de Koninklijke.