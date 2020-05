Ruildeals als deel van het pokerspel op de transfermarkt

Door Maarten Wijffels



Officieel was er sprake van twee afzonderlijke transfers. Maar iedereen zag het toch vooral als een deal waarin FC Utrecht en Heracles twee spitsen tegen elkaar uitruilden. Cyriel Dessers verhuisde vorig jaar zomer van Utrecht naar Almelo. Adrian Dalmau bewandelde de omgekeerde weg. ,,Ik ken in onze sport amper voorbeelden, maar in de NBA is een ruil heel gewoon’’, zei basketbalfan Dessers destijds.



Deze zomer zal het ook gangbare praktijk worden in het voetbal. Althans, dat voorspelt de vice-voorzitter van FC Barcelona, de club die één van de belangrijkste spelers op de internationale transfermarkt is. ,,Het ruilen van spelers wordt straks onderdeel van het pokerspel’’, zei Jordi Cardoner onlangs tegen ESPN. ,,Bij heel veel clubs zal het zo gaan. Het is een logisch en interessant model om kosten te drukken tijdens de coronacrisis. Die crisis raakt ons allemaal. Wij hebben bij Barcelona al 120 tot 140 miljoen euro verloren, en dan zijn wij een club die zoiets nog relatief goed opvangt.’’