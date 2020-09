Ruildeal Sparta en ADO: Meijers naar Rotterdam, Faye naar Den Haag

Dat Meijers ADO mocht verlaten, was al een tijdje duidelijk. De routinier drukt met zijn salaris relatief zwaar op de begroting van de Haagse club. De linksback annex middenvelder, die in zijn carrière 300 eredivisiewedstrijden gespeeld heeft, staat nog tot 2022 onder contract bij ADO. Daardoor zou hij op papier aan het einde van het seizoen weer terugkeren in Den Haag, maar Sparta en ADO hebben besproken dat de clubs in een later stadium overleg plegen over een eventuele definitieve overgang van de geboren Delftenaar.