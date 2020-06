Rodríguez wil meedenken met PSV over langer verblijf

Rodríguez kwam eind januari op huurbasis vanuit Noord-Italië naar PSV. Hij had in Milaan weinig zicht op speeltijd, terwijl PSV juist snakte naar een ervaren linksback. Vanaf de eerste speelminuten bleek hij een meerwaarde en was het duidelijk dat PSV met de 71-voudig international in het team afstand kon nemen van de play-offplekken. Na 448 minuten in de eredivisie gooide de coronacrisis ook voor hem roet in het eten. Het betekende geen EK in deze maand en een abrupt einde van het seizoen.

Rodríguez verdient in Italië naar verluidt ongeveer drie miljoen euro (netto) per jaar en is volgens ingewijden bereid bij een meerjarig contract bij een nieuwe club een behoorlijk deel in te leveren. Voor PSV is het eerste bedrag sowieso onbetaalbaar, maar de club is in het verleden voor spelers van zijn kaliber weleens ver gegaan. De Zwitser heeft bij AC Milan nog maar een contract voor een seizoen en mag waarschijnlijk voor een lage vergoeding vertrekken, omdat er in Italië niet veel toekomst voor hem is. Ingewijden rekenen erop dat hij niet veel meer dan een miljoen euro hoeft te kosten. Rodríguez werd door Italiaanse media al gekoppeld aan een ruildeal, waarbij Denzel Dumfries de andere weg zou bewandelen. Dat is echter niet aan de orde (geweest).