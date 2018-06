Real moet Spurs hoofdprijs betalen voor Pochettino

Real Madrid heeft al een opvolger op het oog voor Zinedine Zidane. The Guardian meldt dat Florentino Pérez, voorzitter van Real, contact heeft gezocht met Mauricio Pochettino. De 46-jarige trainer werkt nu nog bij Tottenham Hotspur, waar hij vorige week zijn contract nog verlengde tot medio 2023.



Zidane won zaterdag met Real Madrid opnieuw de Champions League en is van mening dat de spelersgroep nu behoefte heeft aan een andere coach. In het contract van Pochettino is geen clausule opgenomen dat hij tussentijds kan vertrekken bij een topaanbieding, zegt Tottenham Hotspur. De Londense club ontkent ook dat er al een mondeling akkoord is tussen Pérez en Pochettino. Volgens The Times moet Real Madrid flink in de buidel tasten voor de Argentijn. Spurs wil 48 miljoen euro als afkoopsom.