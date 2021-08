‘Real Madrid verhoogt bod op PSG-spits Mbappé naar 170 miljoen euro’

Van Bommel weer stap dichter bij VfL Wolfsburg: neemt hij Ihattaren mee?

26 mei Mark van Bommel kan anderhalf jaar na zijn ontslag bij PSV weer aan het werk. De clubicoon is al meerdere weken in gesprek met VfL Wolfsburg over een contract om daar aan de slag te gaan. Hij wil Kevin Hofland (als assistent) en nog een ondersteunende PSV-functionaris in ieder geval meenemen naar Duitsland.