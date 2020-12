Real? Barça? Volgens Klopp is Salah gelukkig bij Liverpool

Vorige week gaf de 28-jarige Salah een interview in Spanje en daarin zei de Egyptenaar dat hij Real Madrid en FC Barcelona twee geweldige clubs vindt. ,,Wie weet wat er in de toekomst gebeurt”, aldus Salah.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Mo heeft een goed humeur. Hij is echt in vorm en dat is het belangrijkste voor mij”, aldus Klopp. ,,Er zijn vanmorgen geen foto’s van de training genomen. Als dat wel was gebeurd, had je hem kunnen zien lachen. Hij genoot.”