Raiola eist krankzinnig salaris voor Pogba, Memphis staat open voor vertrek bij Lyon

TransferTalkGaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog heel even draait de carrousel op volle toeren. Donderdag om 18.00 uur sluit de markt al in Engeland. Italië gaat door tot 17 augustus en de rest van Europa kan tot 31 augustus handelen. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Courtois naar Real

Het licht staat bijna op groen voor Thibaut Courtois. Chelsea heeft met de Spanjaard Kepa zijn vervanger zo goed als beet - de duurste doelman ooit met een recordsom van 80 miljoen euro. Real Madrid verwacht dat de deal met Courtois morgen rondkomt. Er ligt volgens Het Laatste Nieuws een contract klaar voor 6 jaar. De Spaanse club betaalt circa 40 miljoen. Lees hier meer.

Memphis hint naar vertrek

Mocht er een grote club voor Memphis Depay komen, dan staat de aanvaller van Olympique Lyon open voor een gesprek. ,,Op dit moment ben ik hier gelukkig, maar ik wil graag naar een grotere club", zegt Memphis. ,,Wanneer dat is, zullen we zien. Zolang ik hier speel en we beginnen, geef ik 100 procent."



Memphis kende een ongelukkige tijd bij Manchester United, maar is in het zuiden van Frankrijk weer helemaal opgebloeid. Met 19 doelpunten in 36 competitiewedstrijden was hij vorig jaar smaakmaker bij Lyon.

Cruijff naar China

Jordi Cruijff heeft een contract getekend bij Chongqing Dangdai Lifan FC uit China. De club komt uit op het hoogste niveau in China maar is terug te vinden in de onderste regionen.

Volledig scherm © Tsafrir Abayov

Pogba wil krankzinnig salaris

Het gaat in Engelse media al dagen over een eventueel vertrek van wereldkampioen Paul Pogba bij Manchester United, maar The Sun weet nu te melden dat dat nog geen uitgemaakt zaak is. Tenminste, als The Red Devils even flink de portemonnee trekken.

Volgens het tabloid verdient Pogba nu 180.000 pond (iets meer dan 200.000 euro) per week. Raiola zou de beleidsmakers op Old Trafford nu hebben verteld dat zijn cliënt best wil blijven, mits hij een bizarre salarisverhoging krijgt. De Italiaanse Nederlander eist voor Pogba 200.000 pond erbij, waardoor het totaalsalaris van Pogba uit zou komen op 380.000 pond (zo'n 423.000 euro). Let wel: per week.

Volledig scherm © Getty Images

Lewandowski schikt zich in langer verblijf

De Poolse steraanvaller Robert Lewandowski schikt zich in zijn lot en blijft gewoon bij Bayern München. Trainer Niko Kovac maakte in een gesprek met de krant Bild een einde aan alle speculaties over een mogelijk vertrek van de Pool. De nieuwe coach van de Rekordmeister heeft met Lewandowski gesproken.

,,Robert weet hoe ik over hem denk en wat ik van hem verwacht'', aldus Kovac. ,,Hij behoort wereldwijd zeker tot de top 3 van aanvallers. We zullen hem daarom zeker niet loslaten. Dat is de mening die ik hem heb meegegeven. Robert heeft dat geaccepteerd.'' Lewandowski is de afgelopen maanden herhaaldelijk met andere clubs in verband gebracht. De 29-jarige aanvaller heeft nog een contract bij Bayern tot medio 2021.

Volledig scherm © AFP

Colombiaanse WK-ganger overtreft Aké

Bournemouth heeft diep in de geldbuidel getast om middenvelder Jefferson Lerma los te weken bij het Spaanse Levante. De Colombiaanse WK-ganger tekende in de Engelse badplaats een contract voor vijf seizoenen. Dat maakte Bournemouth bekend.

Volgens Britse media zou Bournemouth 27,9 miljoen euro op tafel leggen. Dat is meer dan het recordbedrag dat vorig jaar betaald werd om Nathan Aké over te nemen van Chelsea. The Blues ontvingen toen naar verluidt 22,3 miljoen euro voor de 23-jarige verdediger. The Cherries bevestigden de transferbedragen evenwel niet.

,,Ik heb altijd gehouden van de voetbalstijl in de Premier League. Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg”, reageerde Lerma, die in 2015 door Levante werd weggeplukt bij zijn jeugdclub Huila. Op zijn teller staan negen caps voor het Colombiaanse elftal. Lerma speelde op het afgelopen WK in Rusland alle vier de wedstrijden van Colombia, dat in de achtste finales na verlengingen sneuvelde tegen Engeland. Coach Eddie Howe loodste Bournemouth vorig seizoen naar de twaalfde plek in de Premier League.

Volledig scherm © REUTERS

Chambers naar Fulham

Promovendus Fulham heeft zich voor het komende seizoen verzekerd van de diensten van Calum Chambers. De 23-jarige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Arsenal, zo maakten beide clubs bekend.

Chambers genoot zijn jeugdopleiding bij Southampton en werd in 2014 weggeplukt door Arsenal. Bij de Gunners kwam de verdediger in twee seizoenen tot 83 wedstrijden. Vorig jaar werd Chambers al uitgeleend aan Middlesbrough, dat de concurrentiestrijd voor de promotie in de Championship verloor van Fulham.

,,Ik heb Fulham afgelopen seizoen regelmatig zien spelen en ik hou van hun speelstijl. Er staat een goede coach aan het roer, het is een geweldige club en ik kijk enorm uit naar komend seizoen”, aldus Chambers op de website van Fulham. Arsenal-trainer Unai Emery acht de uitleenbeurt 'belangrijk voor Chambers ontwikkeling'.