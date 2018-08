PSV wil spelers langer binden, Rodwell krijgt kans bij Blackburn

Rodwell naar Blackburn Rovers

Jack Rodwell krijgt bij Blackburn Rovers de kans om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. De 27-jarige middenvelder tekende een contract voor één seizoen bij Blackburn Rovers, dat vorig seizoen tweede werd in de League One en na vier speelrondes in het Championship op een negende plaats staat. Rodwell zat zonder club nadat zijn miljoenencontract bij Sunderland was ontbonden. Rodwell stond sinds zijn debuut bij Everton in 2007 te boek als een groot talent. De middenvelder koos in 2012 voor een transfer naar Manchester City, maar kon het daar mede vanwege flinke concurrentie en blessures nooit waarmaken. Hij speelde tussen 2011 en 2013 drie interlands voor Engeland.