PSV wacht juiste bod Napoli op Arias af

PSV is bekend met de interesse en wacht op dit moment af of Napoli bereid is het gevraagde bedrag te betalen. Arias moet in ieder geval tussen de 10 en 15 miljoen euro opbrengen, ondanks zijn nog maar een jaar doorlopende contract. PSV zal in eerste instantie dus niet veel minder dan 15 miljoen euro vragen.



Of Napoli zo ver wil gaan, moet voorlopig worden afgewacht. PSV heeft op zijn vertrek al geanticipeerd door Denzel Dumfries in juni naar Eindhoven te halen. De kans is groot dat de Colombiaan op korte termijn vertrekt. Hij stond eerder ook al in de belangstelling van Juventus.