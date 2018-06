PSV schept straks duidelijkheid, Bale twijfelt over toekomst

Gareth Bale twijfelt over zijn toekomst bij Real Madrid. De aanvaller stuurt aan op een vertrek als hij geen hoofdrol speelt in de plannen van de nieuwe trainer Julen Lopetegui.



Bale was afgelopen seizoen bij Real geen basisspeler onder de vertrokken coach Zinédine Zidane. Toch had hij met twee doelpunten een groot aandeel in de winst op Liverpool in de finale van de Champions League (3-1).



Jonathan Barnett, de zaakwaarnemer van Bale, reist binnenkort naar Madrid. Hij wil van voorzitter Florentino Pérez en trainer Lopetegui weten wat ze met Bale van plan zijn. ,,Gareth wil een ander seizoen dan het vorige", zei hij voor de camera van Sky Sports. ,,Het gaat hem niet om geld maar hij wil wel iedere week voetballen. Iemand met de kwaliteiten van Bale moet ook vaak spelen."