PSV rekent op vertrek Pereiro, Fenerbahçe wil Özil losweken bij Arsenal

Fenerbahçe aast op megatransfer Özil

Fenerbahçe is van plan om diep in de buidel te tasten in een poging om Mesut Özil over te nemen van Arsenal. Als het lukt, zou het volgens het Britse Sky Sports de grootste transfer in de geschiedenis van het Turkse voetbal worden.



De 30-jarige Özil heeft in Londen nog een contract tot medio 2021, maar is onder trainer Unai Emery lang niet altijd zeker van een basisplaats. Bovendien is hij een van de duurste spelers in de selectie, waardoor Arsenal wel open zou staan voor een vertrek.