PSV nadert miljoenentransfer: middenvelder Sangaré op weg naar Eindhoven

Guus Til op huurbasis naar SC Freiburg

3 september Guus Til gaat in de Bundesliga voetballen. SC Freiburg neemt de 22-jarige middenvelder op huurbasis over van Spartak Moskou. Til liep afgelopen weekeinde een lichte blessure op en sluit daarom pas later bij de groepstraining van Freiburg aan.