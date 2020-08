PSV-middenvelder Dante Rigo onderweg naar ADO

De Belg werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Sparta en is dus een bekende van ADO-trainer Aleksandar Rankovic, die twee seizoenen assistent-trainer was bij de Rotterdammers.

Na het plotselinge vertrek van clubicoon Lex Immers voegt ADO met de naderende komst van Rigo snel een nieuwe middenvelder aan de selectie toe. Rankovic lijkt in een 4-4-2-systeem aan de competitie te beginnen en heeft dus voldoende middenvelders nodig. Vorige week verzekerde ADO zich al van de komst van Spanjaard Pascu.

Met Rigo haalt ADO nu ook een speler die al de nodige ervaring in de eredivisie heeft. Voor Sparta speelde hij afgelopen seizoen zestien competitieduels. Voor PSV kwam hij ook al zeven keer in actie in de eredivisie. Op 18 augustus 2018 maakte hij tegen Fortuna Sittard zijn enige eredivisiedoelpunt. Hij bezorgde PSV daarmee vlak voor tijd een 1-2 overwinning.