PSV 'heel ver' met Zoet, RKC huurt Hansson van Feyenoord

RKC Waalwijk huurt Emil Hansson van Feyenoord

RKC Waalwijk kan het komende seizoen beschikken over Emil Hansson. De Waalwijkse club bereikte overeenstemming met Feyenoord over een huurovereenkomst van een jaar met de 20-jarige Noor, die ook een Zweeds paspoort heeft.



Hansson verruilde in 2016 SK Brann Bergen voor Feyenoord, waar hij een contract heeft tot 2020. In de afgelopen twee seizoenen kwam hij drie keer in de eredivisie in actie voor de Rotterdamse club. Hansson is een aanvallende middenvelder, die ook op de flanken uit de voeten kan. Hij speelde voor Zweden onder 15 en kwam daarna uit voor Noorse nationale jeugdselecties.

Volledig scherm Emil Hansson. © Proshots

Alisson akkoord met Liverpool

Alleen een medische keuring staat de transfer van Alisson Becker (25) van AS Roma naar Liverpool nog in de weg. Sky Italia meldt dat club en speler het gisteravond eens zijn geworden over de voorwaarden van een vijfjarig contract. De Engelse club tast diep in de buidel voor de goalie van het Braziliaanse nationale team. Met een transfersom die op kan lopen tot 75 miljoen euro verpulvert Alisson het recordbedrag voor een keeper. Dat stond op naam van zijn landgenoot Ederson, voor wie Manchester City vorig jaar 39 miljoen euro overhad. Alisson wordt morgen medisch gekeurd. Hij wordt na Naby Keita, Fabinho en Xherdan Shaqiri de vierde grote aanwinst voor Liverpool.

Volledig scherm Alisson. © AFP

'Donny, Frenkie en Matthijs niet te koop'

Hakim Ziyech mag deze zomer nog vertrekken bij Ajax, maar daar blijft het bij. Dat zegt Marc Overmars in De Telegraaf. ,,Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt zijn wat ons betreft niet te koop. Nee, ook niet voor absurde bedragen. Laat ze dit seizoen eerst eens veertig wedstrijden voor Ajax spelen", zegt de directeur spelersbeleid. De Jong zou in de belangstelling staan van Barcelona, De Ligt staat op het lijstje bij menig Europese topclub. Overmars adviseert geïnteresseerde clubs volgend jaar terug te komen. ,,We willen een zo sterk mogelijk team. En daar kan geen geld tegenop."

Volledig scherm Er wordt van alle kanten getrokken aan Matthijs de Ligt (m) en Frenkie de Jong (r) © ANP Pro Shots

Van Bommel: Met Zoet zijn we heel ver

PSV hoopt Jeroen Zoet pijlsnel een extra jaar vast te leggen om in voetbaljaar 2018-2019 opnieuw het Eindhovense doel te verdedigen. ,,Jeroen willen we niet laten vertrekken", zei Van Bommel er in Montreux ferm over. Hij vindt de goalie passen in de plannen voor het nieuwe seizoen. Gisteravond bewaakte de doelman tegen Galatasaray in zijn goal coachend de eerder gemaakte teamafspraken, iets waar hij ook tijdens trainingen volop mee bezig is. ,,Met Jeroen zijn we heel ver", zei Van Bommel over de door PSV aangeboden contractverlenging. Hij kan kiezen voor buitenlandse aanbiedingen, maar heeft ook de mogelijkheid om met het nieuwe PSV op jacht te gaan naar nieuwe prijzen.