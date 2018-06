PSV en City zijn er op hoofdlijnen uit: ruim 5 miljoen voor Angeliño

Hoe de verwachte deal tussen de Britten en PSV er precies uit gaat zien, wordt later duidelijk. Het wachten is nog wel op de definitieve 'vrijgave' van Angeliño door Manchester City. Zowel binnen PSV als het zakelijke kamp van Angeliño zijn de geluiden inmiddels zeer optimistisch. Angeliño is zelf al rond met PSV en rekent inmiddels op een gang naar Eindhoven. Zijn salaris- en contractuele verwachtingen zijn eerder al onderling getoetst en die bleken te matchen met wat PSV kan bieden.

Krabbels

PSV wrijft zich logischerwijs nog niet in de handen tot alle krabbels zijn gezet. De afgelopen jaren leek er een vloek te rusten op het 'linksback-dossier'. De ene na de andere speler voor die positie haakte af, soms zelfs in extremis of totaal onverwacht. Meest in het oog sprong de geklapte verhuurovereenkomst van Lumor Agbenyenu, die in januari vlak voor zijn geplande gang naar de luchthaven ineens een andere afslag nam. Transferdossiers blijken niet zelden zenuwslopend en totaal onvoorspelbaar, hoewel er in het geval van Angeliño niet wordt gerekend op rare toestanden.