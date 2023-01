PSV bevestigt komst van spits Fábio Silva: ‘Hier kan ik leren van Ruud van Nistelrooij’

PSV versterkt de aanvalslinie met Fábio Silva. De 20-jarige Portugees wordt op huurbasis overgenomen van Wolverhampton Wanderers. Silva was zaterdagavond al in het Philips Stadion, tijdens PSV-Vitesse.

Silva maakte op zeventienjarige leeftijd zijn profdebuut bij FC Porto. Het afgelopen halfjaar speelde hij in de Belgische competitie op huurbasis voor Anderlecht. Na een sterke start was hij daar niet meer zeker van een basisplaats.

Toen PSV zich meldde, hoefde Silva niet lang na te denken. ,,Hier krijgt jong talent de kans zich te ontwikkelen. Daarnaast kan ik gaan leren van Ruud Van Nistelrooij. Een van de beste spitsen ooit.”

PSV had dringend behoefte aan een extra aanvaller, omdat de bezetting nu te dun is. Noni Madueke en Cody Gakpo werden verkocht aan respectievelijk Chelsea en Liverpool. Daarnaast staat Luuk de Jong momenteel aan de kant met een blessure. Algemeen directeur Marcel Brands is blij met de aanwinst. ,,Fábio is een veelzijdige aanvaller die op meerdere posities voorin kan spelen. Hij geeft ons extra mogelijkheden.”

Silva is de eerste speler die de club aantrekt in de winsterstop. De bedoeling is dat er nog meer versterkingen zullen komen.

Vertrek Hoever

Ki-Jana Hoever keert juist terug naar Wolverhampton. De Nederlandse rechtsback komt te weinig in het stuk voor in Eindhoven en daarom wordt de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigd. Al vanaf het begin van dit seizoen was sprake van een moeizame situatie voor Hoever, omdat hij in oefenwedstrijden niet overtuigde.

Hoever, die in vijf eredivisiewedstrijden twee assists gaf, traint de komende tijd nog wel mee bij PSV. Wolverhampton gaat op zoek naar een nieuwe club waar hij meer speelminuten kan maken.