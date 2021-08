Premier League geeft 10,5 miljard euro uit in 10 jaar, eredivisie komt uit op 599 miljoen euro

Voetbalclubs hebben wereldwijd in de periode tussen 2011 en 2020 volgens de wereldvoetbalbond FIFA in totaal 48,5 miljard dollar (circa 41,1 miljard euro) uitgegeven aan spelerstransfers.

De clubs uit de Engelse Premier League spenderen het meeste geld aan transfers: 12,4 miljard dollar (10,5 miljard euro) in de afgelopen tien jaar, gevolgd door Spanje (5,6 miljard euro) en Italië (4,7 miljard euro). Nederland neemt met een bedrag van 599 miljoen euro de twaalfde plek in, nog achter België (tiende) en Brazilië (elfde).

De FIFA beschikt over gedetailleerde bedragen dankzij het Transfer Matching System (TMS), dat sinds de introductie in oktober 2010 tot en met 2019 forse stijgingen laat zien. In de lente van 2020 brak de coronapandemie uit en die hakte er stevig in bij de clubs. In 2011 werd er voor 2,41 miljard euro door clubs uitgegeven aan transfers, een bedrag dat in 2019 was opgelopen tot 6,22 miljard euro. Vorig jaar volgde dan een terugslag met 23 procent, tot 4,77 miljard euro.

De dertig clubs die het meeste geld spenderen aan transfers, komen volgens TMS allemaal uit Europa. Twaalf ervan spelen in de Premier League, vijf in Italië en evenveel in Spanje, drie in Duitsland, twee in Frankrijk en evenveel in Portugal en één in Rusland. Deze dertig clubs zijn verantwoordelijk voor 47 procent van de totale transferuitgaven wereldwijd. De club die in de voorbije tien jaar het meeste geld uittrok voor nieuwe spelers is Manchester City, gevolgd door Chelsea, FC Barcelona en Paris Saint-Germain.

Ajax negende

De Portugese clubs Benfica en Sporting incasseerden het meeste geld dankzij uitgaande transfers en verhuurde spelers. Ajax staat in deze rangschikking op de negende plek. In het klassement van het nettoresultaat - het verschil tussen uitgaande en inkomende transfers - neemt de Amsterdamse club achter Sporting, Benfica en Porto de vierde plaats in.

Wat betreft de opbrengst van uitgaande transfers doen de clubs uit de Spaanse La Liga de beste zaken met een totaalbedrag van 5,25 miljard euro, gevolgd door de Premier League (4,40 miljard euro). Nederland staat op deze lijst op de achtste plaats met een bedrag van 1,69 miljard euro. In de lijst met de nettoresultaten op transfergebied neemt Nederland met een bedrag van 1,1 miljard euro achter Portugal en Brazilië de derde plaats in.

Volledig scherm Matthijs de Ligt leverde Ajax veel geld op. © Hollandse Hoogte / Zuma Press