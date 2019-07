Pikante transfer Garry Rodrigues, Heerenveen hoopt op Nigeriaans toptalent

SC Heerenveen hoopt zich op korte termijn te versterken met het Nigeriaanse talent Chidira Ejuke. De 21-jarige Ejuke voetbalde de afgelopen drie seizoenen voor de Noorse club Valerenga.



Heerenveen is al langer op zoek naar een linksbuiten, nadat de optie in het contract van Dennis Johnsen niet werd gelicht. Ejuke kan echter ook op meerdere posities in de aanval uit de voeten. Gerry Hamstra, technisch manager van Heerenveen, onthield zich gisteren van commentaar.



Mocht Heerenveen erin slagen Ejuke te contracteren, dan lijkt de club op voorhand uitstekende zaken te doen. Meerdere clubs zijn in de markt voor de voormalig jeugdinternational van Nigeria en hebben een bod op de vleugelaanvaller uitgebracht. Lazio was een van die clubs, maar de Italianen wilden Ejuke bij een overgang meteen verhuren. Daar is de deal op afgeketst.



Heerenveen heeft naar verluidt de beste papieren voor Ejuke. De speler is zelf ook overtuigd geraakt van de plannen die de club met hem heeft. Ejuke ziet Heerenveen als de ideale vervolgstap in zijn carrière.



Tegenover de mogelijke komst van Ejuke staat het vermoedelijke vertrek van Jizz Hornkamp (21) en Vanja Drkusic. Beiden mogen uitkijken naar een andere club. Momenteel is er in elk geval één club geïnteresseerd in Hornkamp. FC Den Bosch ziet in hem een bruikbare spits voor het nieuwe seizoen. Drkusic (19) gaat naar verluidt deze week op stage bij FC Oss.