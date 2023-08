‘Persoonlijk akkoord: ook duurste aankoop ooit Neymar op weg naar Saoedi-Arabië’

Neymar werd de laatste dagen al veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Al-Hilal, nadat Paris Saint-Germain kenbaar had gemaakt dat de buitenspeler niet meer in de plannen voorkwam. Na eerdere mislukte pogingen van Al-Hilal om Lionel Messi en Kylian Mbappé op te pikken, is het nu wel raak voor de Saoedische club: Neymar is op weg naar het Midden-Oosten.