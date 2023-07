PEC Zwolle wil stunten met binnenhalen Bas Dost

Ajax is gechar­meerd van PS­V-aanvaller Fábio Silva en gooit eerste lijntje uit

PSV neemt na dit seizoen afscheid van aanvaller Fábio Silva, die voor zes maanden was gehuurd van Wolverhampton Wanderers. De 20-jarige Portugees voldeed als stand-in voor Luuk de Jong en was belangrijk in meerdere wedstrijden. In de bekerfinale tegen Ajax schoot hij nog de beslissende penalty binnen en een delicate overgang is na dit seizoen misschien mogelijk. Ajax is geïnteresseerd.