PEC Zwolle huurt Nederlands talent Pherai van Borussia Dortmund

Pherai, die direct al met PEC Zwolle meetraint en wellicht zaterdag al meereist naar Alkmaar voor het duel met AZ, kwam in 2013 via de amateurs van AFC in de jeugd van AZ terecht, waar hij zich bij Onder 17 in de kijker speelde bij Borussia Dortmund. De Duitse grootmacht lijfde hem in de zomer van 2017 in.

De Amsterdammer, al jaren bijgestaan door de Nederlandse zaakwaarnemer Mino Raiola, stond ook in de belangstelling van Ajax en Manchester United, maar koos voor Borussia Dortmund, omdat hij daar het gevoel kreeg dat ze echt in hem wilden investeren.

Pherai - sinds zijn veertiende jeugdinternational en afgelopen seizoen goed voor zeven assists en twee goals in achttien duels voor Borussia Dortmund O19 - maakte vorige maand in de oefenwedstrijd tegen Austria Wien (11-2) zijn eerste doelpunt voor de hoofdmacht. Kort daarna scoorde hij de winnende treffer in het oefenduel met Sparta (2-1) en deed hij mee tegen Feyenoord (1-3).

Droom

Ook trainde Pherai vorig seizoen regelmatig met het eerste mee, waar hij veel leerde van toppers als Erling Braut Haaland, Axel Witsel, Mo Dahoud, Marco Reus en Jadon Sancho. Daarmee kwam een droom uit, zei hij.

Toch moet Pherai, die centraal op het middenveld speelt, maar ook op de vleugels uit de voeten kan, nog even geduld hebben. Want hoewel de Amsterdammer ook afgelopen seizoen al op de bank zat en trainer Lucien Favre hem meenam op trainingskamp naar Amerika, verhuurt de Duitse topclub hem toch liever aan een ploeg in de eredivisie. Zodat hij daar ongetwijfeld meer minuten kan maken dan in de Bundesliga.

Rechtsbuiten

Met de komst van Pherai is PEC Zwolle, dat eerder al de Servische spits Slobodan Tedic huurde van Manchester City die waarschijnlijk maandag bij de groep aansluit, nog niet uitgewinkeld. De Zwollenaren zijn ook nog altijd bezig met een rechtsbuiten. PEC Zwolle hoopt die binnen nu en twee weken aan te trekken.

Volledig scherm Immanuel Pherai (links) neemt de felicitaties in ontvangst van Maximilian Hippe, nadat hij vorige maand namens Borussia Dortmund heeft gescoord in het oefenduel met Sparta. © AP