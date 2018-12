Overmars polst Vertonghen en Alderweireld over terugkeer

Behich blijft bij PSV, Fenerbahçe volgt hem

Na een teleurstellende eerste seizoenshelft zit er voor Aziz Behich bij PSV niets anders op dan blijven vechten voor zijn kansen en jagen op eerherstel. Aangezien Behich na het WK al voor Bursaspor uitkwam en inmiddels ook voor PSV heeft gespeeld, is het voor hem zinloos om in de winter een transfer te maken. Een speler mag op grond van FIFA-reglementen namelijk niet voor meer dan twee clubs in een seizoen uitkomen. Berichten dat het Turkse Göztepe hem nu wil overnemen, worden door zijn management dan ook naar het rijk der fabelen verwezen. Wel heeft Fenerbahçe, dat net als PSV afgelopen zomer ook naar de diensten van Behich dong, latente interesse. Pas in de zomer wordt duidelijk of dat eventueel tot een volgende stap zou kunnen leiden.



Tot die tijd rest Behich dus niets anders dan er bij PSV het beste van te maken en de ploeg te helpen. De Australiër kwam tussen augustus en januari weinig aan spelen toen en moest in bijna alle wedstrijden genoegen nemen met een rol op de bank. In de duels waarin de linksback zichzelf wel mocht laten zien, liep het bij Behich meestal niet. Mede door een gebrek aan wedstrijdritme speelde hij in de strijd om het bekertoernooi tegen RKC bijvoorbeeld ronduit slecht.



Behich mag niet in officiële duels bij Jong PSV spelen omdat hij ouder dan 23 jaar is en kan dus, als hij geen minuten bij het eerste elftal van PSV maakt, alleen in oefenduels in actie komen. Vanwege het drukke wedstrijdschema speelt PSV zelden of nooit vriendschappelijke wedstrijden.

Volledig scherm Aziz Behich (l) naast Nick Viergever. © AFP

Barça houdt vast aan hoge vraagprijs Cillessen

Jasper Cillessen leek afgelopen zomer dicht bij een transfer, maar de Nederlandse reservedoelman bleef Barcelona trouw. De kans dat de 29-jarige goalie deze winter wel Camp Nou uitloopt is volgens het Spaanse AS niet groot. Barça zou vasthouden aan de contractueel vastgelegde transfersom van 60 miljoen euro, mede omdat de club geen geschikte vervanger in huis heeft - derde doelman Iñaki Peña is pas 19 en heeft geen enkele ervaring op het hoogste niveau. Cillessen kwam in de zomer van 2016 over van Ajax en is sindsdien tweede doelman achter Marc-André ter Stegen. In de duels die Cillessen in actie kwam maakte hij een uitstekende indruk.

Volledig scherm Jasper Cillessen. © Getty Images

Overmars polst Vertonghen en Alderweireld

Met Daley Blind en Dusan Tadic haalde Ajax afgelopen zomer twee ervaren krachten uit de Premier League terug naar de eredivisie. Die deals pakten uitstekend uit voor de huidige nummer 2 van Nederland, die voor het eerst in lange tijd weer eens Europees overwinterde. ,,Ik hoop dat we er weer zo eentje kunnen toevoegen", zegt Marc Overmars tegen Ajax TV.

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zijn twee van die kandidaten. ,,Ik lees altijd: Alderweireld wil terug, Vertonghen wil terug. Maar dan heb ik wel graag dat ze dat doen wanneer ze nog fit en hongerig naar succes zijn’, zegt Overmars, die toegeeft de verdedigers van Tottenham Hotspur al over een terugkeer heeft gepolst. ,,Of we contact met ze hebben? Dat gebeurt zeker, ja. Maar er is nog niets toegezegd.”

Vertonghen (31) staat nog tot medio 2020 onder contract in Londen. De optie in het contract van Alderweireld (29) wordt komende week zeer waarschijnlijk gelicht, waardoor ook hij nog anderhalf jaar onder contract staat.

Volledig scherm Vertonghen en Alderweireld vormden jaren het hart van de Amsterdamse defensie. © Pim Ras

Guardiola: Brahim moet zelf kiezen

Met Brahim Diaz dreigt Manchester City voor de tweede keer in korte tijd een toptalent aan een Europese concurrent te verliezen. Nadat Jadon Sancho vorig jaar zomer voor een transfer naar Borussia Dortmund koos, staat nu Brahim Diaz (19) op het punt voor Real Madrid te tekenen. Op een persconferentie reageerde City-manager Pep Guardiola op de geruchten uit de Spaanse sportkrant Marca (zie cover). ,,Het is een simpel verhaal: wij willen hem houden", zei de Spanjaard over zijn talentvolle landgenoot. ,,We willen dat Brahim voor vier of vijf jaar bijtekent en zullen er alles aan doen hem te houden, maar het is uiteindelijk zijn beslissing. Als hij niet bij de club wil blijven, kan hij beter vertrekken.”