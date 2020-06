Oud-PSV’er Ola Toivonen keert terug naar Zweden

Serieuze interesse van Besiktas voor Zoet

2 juni Jeroen Zoet is in beeld om komend seizoen eerste keeper van de Turkse topclub Besiktas te worden. De PSV-goalie is afgelopen seizoen bij FC Utrecht meerdere keren bekeken door een delegatie van de Turken, onder meer in de halve finale van het bekertoernooi. Hij is in Istanboel kandidaat om de al vertrokken Loris Karius op te volgen.