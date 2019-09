Oosterwijk per direct weg bij FC Twente

TD Bayer Leverkusen pleit voor kortere transferpe­ri­o­de in Bundesliga

8 september Simon Rolfes, technisch directeur bij Bayer Leverkusen, pleit in Bild voor een verkorting van de transferperiode in de Bundesliga. De baas van Peter Bosz wil net als in de Premier League dat clubs al hun zaken voor de eerste speelronde hebben afgerond. Dat is opvallend, omdat in Engeland juist stemmen opgaan om de transferdeadline gelijk te trekken met de andere grote Europese competities.