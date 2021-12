Onana ontkent akkoord met Inter: ‘Als het Barça kan zijn, dan wordt het Barça’

Onana werd in de Spaanse sportkrant gevraagd naar zijn ervaringen van de afgelopen maanden, waarin hij door een dopingschorsing negen maanden niet in actie kon komen. Op 24 november maakte hij in de uitwedstrijd bij Besiktas (1-2) zijn rentree onder de lat bij Ajax, maar vanwege zijn aflopende contract in Amsterdam zal Onana waarschijnlijk in januari al vertrekken bij Ajax. Internazionale leek de nieuwe club van Onana te gaan worden, maar zelf lijkt de twintigvoudig international van Kameroen meer te voelen voor een terugkeer naar Barcelona. In januari 2015 betaalde Ajax 15.000 euro aan Barcelona voor Onana, die na 39 duels in Jong Ajax nu op 205 optredens in de hoofdmacht van Ajax staat.

,,Er zijn veel clubs met interesse, maar we hebben nog geen nieuwe bestemming gekozen. Je weet nooit wat er kan gebeuren in deze positie, want in het voetbal is er geen zekerheid. We wachten af ​​welk project we het leukst vinden, het is belangrijk om vooral naar het sportieve aspect te kijken. Barça blijft een van de topclubs ter wereld, ook al hebben ze het nu lastig. Ik wil elke week spelen, daar hecht ik de meeste waarde aan. Ik ben altijd in contact gebleven met Barça. Ik heb een heel erg goede relatie met de club behouden sinds ik vertrok", vertelt Onana, die op zijn veertiende werd weggeplukt uit de Samuel Eto’o Academy in Kameroen.

,,Barça is mijn thuis en er zijn altijd contacten geweest. Het is mijn thuis en ik ben er opgegroeid. Als het Barça kan zijn, dan wordt het Barça. Ik weet dat ik op een dag in Camp Nou zal spelen, maar de vraag is of dat als keeper van Barcelona of als tegenstander zal zijn. Voetbal heeft geen zekerheid. Het kan zo lopen, maar het kan ook niet zo zijn. Alleen God weet het.”

Marc-André ter Stegen (29) is sinds 2014 de eerste doelman van Barcelona, dat de Duitser voor 12 miljoen euro overnam van Borussia Mönchengladbach. Ter Stegen keepte al 298 wedstrijden (297 tegengoals) voor Barça, maar de laatste tijd krijgt ook hij steeds meer kritiek van fans en pers. ,,De doelman van Barça zal altijd een van de beste ter wereld zijn, of het nu Ter Stegen is of wie dan ook. In het voetbal zijn er altijd goede momenten, maar ook slechte momenten. Zekerheid bestaat niet, iedere week kan het weer anders zijn, maar hij heeft in het verleden laten zien wat een geweldige keeper hij is en dat zal hij blijven doen. We maken allemaal fouten en dat hoort bij het leven.”

Volgens Onana is er geen sprake van een principeakkoord met Internazionale, de koploper van de Serie A. ,,Er wordt zoveel gezegd en geschreven, maar op dit moment is er niets. De pers maakt deel uit van mijn leven en er zijn momenten dat ik het ook lastig vind om daar mee om te gaan.

Onana maakte onlangs ook zijn terugkeer in de nationale ploeg van Kameroen, dat het gastland is van de aanstaande Afrika Cup. Dat toernooi wordt gehouden van 9 januari tot en met 6 februari. ,,Daar kijk ik enorm naar uit. We spelen voor onze fans, familie en vrienden. Het is de tweede keer dat het in Kameroen wordt gehouden, bij de vorige keer (1972, red.) was ik nog lang niet geboren. Als een van de leiders van het team wil ik Kameroen naar het hoogst mogelijke niveau brengen. We hebben de cultuur van winnen. We zullen daar misschien niet in slagen, maar we gaan alles geven zonder angst voor iets of iemand.”