Olympique Lyon zet in zoektocht naar nieuwe trainer vol in op Peter Bosz

Olympique Lyon zoekt een opvolger van Rudi Garcia en pakt mogelijk dit weekeinde al door, zo klinkt het vanuit Frankrijk. Voor Bosz (57) zou het opnieuw een mooie klus zijn bij een buitenlandse club na zijn eerdere dienstverbanden bij Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen. Ook werkte hij in Israël bij Maccabi Tel Aviv.



Bosz is beschikbaar sinds hij in maart werd ontslagen in Leverkusen. De afgelopen periode stond hij in de belangstelling van meerdere clubs, waaronder ook het Zuid-Franse OGC Nice.