Nieuwe Sporting-voorzitter stuurt Mihajlovic al na negen dagen weg

Voorzitter Bruno de Carvalho, die overhoop lag met een groot deel van de selectie, werd onlangs weggestuurd door de leden van de club. De leiding is nu in handen van Sousa Cintra. De 73-jarige Portugees krijgt de rust voorlopig niet terug, want een van zijn eerste besluiten was Mihajlovic te ontslaan. De nieuwe trainer had de locatie van het trainingskamp gewijzigd, iets wat Sporting volgens Cintra 300.000 euro kostte. ,,Mihajlovic komt niet in onze plannen voor. We gaan een nieuwe, getalenteerde coach aanstellen die met het team kan vechten voor het kampioenschap'', zei de nieuwe voorzitter.