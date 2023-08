Neymar dolblij met transfer naar Al-Hilal: ‘Saoedi-Arabië is de plek om te zijn’

,,Deze competitie is enorm aan het groeien’’, vertelt de Braziliaan op de clubkanalen van Al-Hilal. ,,Dit is de plek waar je nu wil zijn. Ik heb mooie tijden beleefd in Europa, maar ik heb me altijd willen uitdagen en stond altijd al open voor nieuwe avonturen. Al-Hilal is een gigantische club, de beste van Azië. Dit is voor mij de juiste club op het juiste moment.’’

Neymar werd de laatste dagen al veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Al-Hilal, nadat Paris Saint-Germain kenbaar had gemaakt dat de buitenspeler niet meer in de plannen voorkwam. Na eerdere mislukte pogingen van Al-Hilal om Lionel Messi en Kylian Mbappé op te pikken, is het nu wel raak voor de Saoedische club.

Neymar vertrekt voor een transfersom van rond de 90 miljoen euro bij Paris Saint-Germain, waarmee de Franse topclub een fors verlies incasseert. In 2017 maakten de Parijzenaars van Neymar nog de duurste aankoop ooit, door 222 miljoen euro te betalen aan FC Barcelona. Sindsdien betaalde een club nooit meer voor een speler.

118 goals

De 31-jarige buitenspeler droeg sinds zijn recordtransfer 173 keer het shirt van PSG. Daarin was hij goed voor 118 goals en 77 assists. Met het binnenhalen van Neymar hoopte PSG de Champions League te winnen, maar die missie mislukte. Wel pakte de Braziliaan onder meer vijf landstitels tijdens zijn verblijf in Frankrijk.

,,Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van een speler die zo uitzonderlijk is als Neymar, een van de beste ter wereld”, liet voorzitter Nasser Al-Khelaïfi van PSG weten. ,,Ik zal nooit de dag vergeten waarop hij aankwam in Parijs en wat hij onze club en het project de afgelopen zes jaar heeft bijgebracht. We hebben geweldige momenten beleefd en Neymar zal altijd deel uitmaken van onze geschiedenis. Ik wil Neymar en zijn familie bedanken. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst en zijn volgende avontuur.”

Neymar.

Brazilian forward Neymar poses for a picture in the team's uniform during a signing ceremony in Paris.

Neymar is bepaald niet de eerste topspeler die de overstap maakt naar Saoedi-Arabië. Eerder zwichtten ook grote namen als Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Sadio Mané en Fabinho voor het grote geld. Afgelopen weekend werd bekend dat Roberto Mancini zijn contract als bondscoach bij de Italiaanse bond heeft ingeleverd voor een klus als bondscoach van Saoedi-Arabië.

Neymar wordt in de Saoedische hoofdstad Riyad ploeggenoot van onder anderen Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves en landgenoot Malcom.

