Newcastle United denkt aan Hakim Ziyech, Antwerp laat concurrent van Vincent Janssen gaan

met video Hoffenheim kondigt op ludieke wijze komst ex-Aja­cied Kasper Dolberg aan

TSG Hoffenheim heeft op ludieke wijze de komst van Kasper Dolberg aangekondigd. De Duitse middenmoter neemt de 25-jarige spits uit Denemarken over van OGC Nice, dat hem in de eerste seizoenshelft nog verhuurde aan Sevilla. Dolberg speelt nu tot het einde van het seizoen op huurbasis in de Bundesliga.

2 januari