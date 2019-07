Narsingh ziet Feyenoord als bevrijding: ‘De power is er nog’

Even eerder heeft de 28-jarige rechterspits een tweejarig contract getekend. De aanvaller, die transfervrij was, werd eerder al gepolst door jeugdtrainer Dirk Kuyt om naar de Kuip te komen. ,,Een goed gesprek, mooi als zo iemand je belt. Ik wil het hier laten zien. Als ik als speler van Heerenveen en later PSV de Kuip in kwam, zat iedereen te schelden. Nu staan die mensen aan mijn kant. Ik heb lang niet gespeeld, maar ik werk toe naar de start van de competitie. Een week Oostenrijk is straks prima. Ik wil er staan. Of Leroy Fer ook komt? We speelden samen bij Swansea. Leroy wil heel graag thuiskomen, dat weet ik. En ik denk dat we hem goed erbij kunnen hebben.”



Stam wil spits Nicolai Jørgensen de komende maanden graag van veel bruikbare voorzetten voorzien en denkt dat voormalig international (19 interlands) Narsingh daar zeer geschikt voor is. ,,Ik kan op beide flanken spelen, de power is er nog. Ik ga hier keihard werken om te slagen.”