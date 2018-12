Nainggolan wil terug naar AS Roma, Chinees megabod voor Zaha

De dagen van Radja Nainggolan bij Internazionale lijken na een half seizoen alweer geteld. De 30-jarige Belg zit vandaag wegens een disciplinaire schorsing niet bij de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Napoli en Italiaanse media buigen zich momenteel over een geluidsfragment waarin vermoedelijk de stem van Nainggolan te horen is. Op het fragment is te horen hoe de dertigvoudig Belgisch international zegt dat het een rotzooi is bij Inter en dat hij zo snel mogelijk wil terugkeren bij AS Roma, dat hem afgelopen zomer voor 38 miljoen euro aan de Nerrazzuri verkocht. Nainggolan kwam dit seizoen elf keer in actie in de Serie A, waarin hij twee keer scoorde.



De Belg lag dit seizoen al vaker in de clinch met Inter-coach Luciano Spalletti. Zijn schorsing voor de wedstrijd tegen Napoli zou zijn veroorzaakt door het feit dat hij zondag voor de zoveelste keer te laat op de training arriveerde. Eerder deze week kwam de Belg ook al in het nieuws omdat hij in augustus in een casino in Monte Carlo zo'n 150 duizend euro zou zijn verloren.